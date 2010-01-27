В Забайкалье могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за 40 тысяч голодных антилоп

Власти Забайкалья рассматривают возможность введения в ряде граничащих с Монголией районов, на территорию которых с декабря мигрируют дикие антилопы-дзерены, режима ЧС.

На территории региона уже скопилось до 40 тысяч животных, вдоль границы со стороны Монголии — еще 60-70 тысяч дзеренов. Антилопы уходят в Россию из-за сильнейших холодов и высокого снежного покрова в степях Монголии. Суровая зима лишила их корма.

Было отмечено, что мигрирующие дикие животные уничтожают корма сельскохозяйственных животных, усложнилась ситуация с браконьерами. Стада голодных животных повредили 6 км инженерно-оградительных сооружений на российско-монгольской границе.

В России дзерены занесены в Красную книгу, так как около 100 лет назад под влиянием активной хозяйственной деятельности человека ушли в безлюдные монгольские степи. Спустя век антилопы опять приживаются в Даурских степях. За последние 10-15 лет в Забайкалье вновь появились стада дзеренов, которые после серии вынужденных миграций не возвращаются в Монголию. В крае планируется создать природный заказник "Долина дзеренов" площадью более 200 тысяч га для сохранения редких степных антилоп.

Минприроды РФ попросило правительство Забайкальского края пресекать незаконную добычу дзеренов. Между тем, по фактам браконьерства с начала миграции животных уже возбуждено пять уголовных дел. При этом никакой промысловой ценности антилопы сейчас не представляют, так как сильно истощены, отмечает NEWSru.com.