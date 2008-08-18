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В Южную Осетию прибыл белорусский гуманитарный груз

18 августа 2008 16:51
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В течение трех дней его доставляли в сложнейших климатических условиях. Белорусским спасателям приходилось преодолевать опасные участки горных дорог. При этом в дневные часы температура дорожного полотна поднималась до 40 градусов. По этой причине автоколонна из 7 автомобилей была вынуждена простаивать в пути. Стоимость гуманитарного груза около полумиллиарда белорусских рублей. Это мясные и молочные консервы, сахар и сухое молоко, а также хозяйственное мыло и одеяла. Общий вес груза – около 63 тонн.
# общество

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