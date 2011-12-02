Прямой эфир

В Южной Корее в роли Санты выступают не только профессиональные актеры, но и профессиональные охранники

02 декабря 2011 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Южной Корее уже вовсю готовятся к предстоящим торжествам. В местных супермаркетах на праздничную вахту заступили слегка необычные бородатые старики в традиционных красных одеждах. Они, как и положено добрым волшебникам, раздают конфеты и мелкие сувениры, фотографируются на память с желающими. Но... кроме этого еще и следят за общественным порядком.

Дело в том, что в роль Санты в этом году вживаются не только профессиональные актеры, но и профессиональные охранники.
По мнению хозяев крупных сеульских магазинов, это и спокойствие во время рождественских распродаж обеспечит, и атмосферу праздника создаст, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 декабря 2011 06:54

Благотворительная акция «Сила права». В Минске юристы бесплатно консультируют многодетных и одиноких матерей, пенсионеров и тех, кто имеет право на льготы

01 декабря 2011 18:40

Опрос. Чего минчане ждут от зимы

01 декабря 2011 18:37

Во Всемирный день борьбы со СПИДом минские школьники сшили квилт-2011