В Южной Корее в роли Санты выступают не только профессиональные актеры, но и профессиональные охранники

В Южной Корее уже вовсю готовятся к предстоящим торжествам. В местных супермаркетах на праздничную вахту заступили слегка необычные бородатые старики в традиционных красных одеждах. Они, как и положено добрым волшебникам, раздают конфеты и мелкие сувениры, фотографируются на память с желающими. Но... кроме этого еще и следят за общественным порядком.

Дело в том, что в роль Санты в этом году вживаются не только профессиональные актеры, но и профессиональные охранники.

По мнению хозяев крупных сеульских магазинов, это и спокойствие во время рождественских распродаж обеспечит, и атмосферу праздника создаст, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.