В Японии сделали копию скрипки Страдивари из магния

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японские СМИ.
Магниевая скрипка из серебристо-белого металла отличается очень «теплым» звучанием, практически неотличимым от скрипок, сделанных из дерева. В качестве модели мастера использовали скрипку «Мессия» - вершину творчества знаменитого мастера струнных инструментов Антонио Страдивари.
Создатели скрипки с завода «Ямасита» в префектуре Ямагути не скрывают, что попробовать свои силы в скрипичном деле их заставила не любовь к музыке, а желание привлечь внимание к высочайшему уровню своего мастерства по созданию обтекаемых деталей из металла. При этом они подчеркивают, что трудились над скрипкой в свободное от работы время.
Ранее они пытались сделать «Мессию» из алюминия, но она оказалась в два раза тяжелее оригинала, который весит 500 грамм.
Скрипка из магния весит почти столько же, сколько и инструмент великого мастера - 539 грамм.
В планах мастеров создание из магния виолы и виолончели. Их мечта - струнный квартет из магниевых музыкальных инструментов.