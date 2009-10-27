В Японии сделали копию скрипки Страдивари из магния

Точная копия скрипки Страдивари «Мессия» создана из магния на японском заводе, который производит носовую часть для японских сверхскоростных поездов «Синкансэн».

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японские СМИ.

Магниевая скрипка из серебристо-белого металла отличается очень «теплым» звучанием, практически неотличимым от скрипок, сделанных из дерева. В качестве модели мастера использовали скрипку «Мессия» - вершину творчества знаменитого мастера струнных инструментов Антонио Страдивари.

Создатели скрипки с завода «Ямасита» в префектуре Ямагути не скрывают, что попробовать свои силы в скрипичном деле их заставила не любовь к музыке, а желание привлечь внимание к высочайшему уровню своего мастерства по созданию обтекаемых деталей из металла. При этом они подчеркивают, что трудились над скрипкой в свободное от работы время.

Ранее они пытались сделать «Мессию» из алюминия, но она оказалась в два раза тяжелее оригинала, который весит 500 грамм.

Скрипка из магния весит почти столько же, сколько и инструмент великого мастера - 539 грамм.

В планах мастеров создание из магния виолы и виолончели. Их мечта - струнный квартет из магниевых музыкальных инструментов.