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В Японии прошла премьера спектакля с актрисой-роботом в главной роли

17 ноября 2010 07:38
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На подмостки театральной сцены вышел робот. Он, а точнее она, ведь это женщина, умеет самостоятельно передвигаться по сцене, петь, разговаривать и жестикулировать. А лицо ее может выражать до 16 эмоций, в том числе радость, удивление, гнев.

Миниатюрная брюнетка ростом в 157 см знает английский и корейский языки и никогда не нуждается в суфлере. Она уже задействована в нескольких спектаклях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Наибольшим успехом пользуется постановка «Принцесса-робот и семь гномов».

Ли Хо-Гил, сотрудник корейского института индустриальных технологий:
Правда, у робота есть и недостатки: мимика девушки недостаточно богата для театра, а кроме того, EveR-3 не совсем уверенно ориентируется в пространстве и иногда может «врезаться в реквизит или партнеров по сцене».

# общество # Фотофакт

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