В Японии прошел фестиваль плачущих детей

В рамках этого фестиваля проходит соревнование, в котором участвуют борцы сумо, держащие на руках маленьких детей.

Сумоисты с детьми выходят к судьям по двое и встают друг напротив друга. Смысл конкурса заключается в том, чтобы как можно быстрее заставить малыша заплакать, пишет The Daily Mail. В мероприятии приняли участие более 80 малышей.

Тот, чей ребенок начнет плакать первым, объявляется победителем пары. Если дети заплакали одновременно, то победителем становится тот ребенок, который плачет громче своего соперника. В том случае, если ребенка не удается довести до слез, судья соревнования надевает страшную маску и начинает дразнить малыша, сообщает Lenta.ru.

Фестиваль плачущих детей проводится в Японии уже 400 лет. Во время соревнования ребенка стараются поднять как можно выше — считается, что детский плач способен распугать злых духов. Кроме того, японские родители верят, что участие в фестивале плача помогает малышам расти здоровыми.