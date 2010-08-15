В Японии приостановили выплату пенсий исчезнувшим долгожителям

Таковых в списке уже 242. Скандал разгорелся в середине недели после общенациональной проверки. Выяснилось, что в большинстве префектур страны есть бесследно пропавшие пожилые люди, на счета которых поступали пенсии. Родственники зачастую намеренно не регистрировали их смерть и десятилетиями получали за них деньги.Скандал может серьезно повлиять на статистику. Теперь все цифры о средней продолжительности жизни в стране под большим сомнением.