В Японии придумали новое развлечение для детей

В токийском аквапарке становятся чрезвычайно популярными прогулки с пингвинами. Подопечные помещены в специальное ограждение на колесах, однако передвигаются в нем самостоятельно. Они дефилируют из одного зала в другой, приводя в восторг детскую аудиторию. Самых любопытных жителей Антарктиды удается запечатлеть на фото, а самых прожорливых угостить сладостями. Парад пингвинов будет проводиться каждую неделю еще в течение трех месяцев, а затем им предстоит вернуться домой, в естественную среду обитания.