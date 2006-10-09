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В Японии придумали новое развлечение для детей

09 октября 2006 10:42
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В токийском аквапарке становятся чрезвычайно популярными прогулки с пингвинами. Подопечные помещены в специальное ограждение на колесах, однако передвигаются в нем самостоятельно. Они дефилируют из одного зала в другой, приводя в восторг детскую аудиторию. Самых любопытных жителей Антарктиды удается запечатлеть на фото, а самых прожорливых угостить сладостями. Парад пингвинов будет проводиться каждую неделю еще в течение трех месяцев, а затем им предстоит вернуться домой, в естественную среду обитания.
# общество

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