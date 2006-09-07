В XXIII веке в сутках может стать 25 часов

Международное правило, когда к году периодически добавляется еще одна секунда для синхронизации атомных часов с астрономическим временем, планируется отменить.

Этот вопрос рассматривает Международный союз электросвязи, сообщают информагентства со ссылкой на японскую печать. Вместо високосной секунды, которая была введена в 1972 году и с тех пор добавлялась 23 раза, предлагается дождаться, когда атомный хронометр опередит реальное время на один час, и после этого увеличить продолжительность одних суток в году до 25 часов.

Произойти это может примерно в XXIII веке. Такая реформа связана с тем, что частая коррекция времени создает неудобства для телекоммуникационных компаний и сопряжена с опасностью различных сбоев в работе электронных приборов. Новые правила, как ожидается, будут согласованы к следующему году, а окончательно отказаться от високосной секунды предполагается в 2010 году.