В выходные снова похолодает

В ближайшие дни дирижировать погодой в Европе будут атлантические циклоны, облюбовавшие себе север континента. По их южной окраине юго-западные ветры будут нести в Беларусь теплый влажный воздух. Однако в выходные погода испортится.

- Южные ветры сменятся северными, к нам придет холодный атмосферный фронт, который принесет понижение температуры и повсеместные дожди, — рассказала газете Рэспубліка начальник отдела метеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра Людмила Паращук.



Сегодня днем в Брестской, Гомельской, а местами и в Минской и Витебской областях ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Термометры покажут от +14 до +20, по югу до +24.



В среду на юго-восточной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью от +4 до +10, по юго-востоку до +13, днем от +17 до +24.

В четверг во многих районах обойдется без осадков, лишь по северу республики не исключены короткие летние дожди. Термометры покажут ночью от +7 до +13, днем от +18 до +24, по югу до +27.



В пятницу погода попадет в орбиту атлантического циклона. Ночью по северо-западу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди. Возможны шквалистые усиления ветра. Ночью температура от +10 до +16, днем от +17 до +24, в Гомельской области до +28.



В выходные погода испортится. В субботу через территорию Беларуси пройдет холодный атмосферный фронт, так что кратковременные дожди пройдут во многих районах. Южные ветры сменятся северо-западными и станет прохладнее. В разгар дня термометры покажут от +13 до +20, на юго-востоке от +22 до +25.



В воскресенье дождей станет меньше. Температура ночью от +5 до +12, днем в основном от +13 до +20, по Брестской области от +22 до +25.



Кстати, по народному календарю 19 мая - день Иова. В этот день раньше было принято сажать горох и огурцы. Причем, как считалось, горох надо сеять в сырую землю на закате солнца, чтобы воробьи, большие лакомки до него, этого не видели. Обильная роса на 19 мая — к урожаю огурцов.



А 24 мая - Мокий. Погода в этот день, как считалось, определяет погоду на все лето. На Мокия мокро или туманно - будет и лето дождливым, сухо и солнечно - светлым и теплым.