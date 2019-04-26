В выходные изменится схема движения транспорта на Притыцкого и Дзержинского

Новости Беларуси. Схема движения транспорта на Притыцкого и проспекте Дзержинского в выходные изменится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участок от Жудро до Глебки будут асфальтировать. Троллейбусы № 13, 44 и 77 минуют ремонт по Скрипникова, Одинцова и Якубовского.