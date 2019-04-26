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В выходные изменится схема движения транспорта на Притыцкого и Дзержинского

26 апреля 2019 20:53
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Новости Беларуси. Схема движения транспорта на Притыцкого и проспекте Дзержинского в выходные изменится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В выходные изменится схема движения транспорта на Притыцкого и Дзержинского-1

Участок от Жудро до Глебки будут асфальтировать. Троллейбусы № 13, 44 и 77 минуют ремонт по Скрипникова, Одинцова и Якубовского.

В выходные изменится схема движения транспорта на Притыцкого и Дзержинского-4

Коррективы в движение транспорта также внесет строительство 1-го городского кольца на проспекте Дзержинского. Троллейбусы № 36, 29А и 40 ходить не будут. Пассажиры смогут объехать закрытые участки на автобусах.

В выходные изменится схема движения транспорта на Притыцкого и Дзержинского-7

В выходные изменится схема движения транспорта на Притыцкого и Дзержинского-9

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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