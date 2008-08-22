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В ВВС и войсках ПВО Беларуси продолжается масштабное тактическое учение

22 августа 2008 13:49
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Его активная фаза пройдет на российском полигоне Ашулук в АстрахАнской области. Зенитно-ракетные подразделения уже отправились железнодорожным транспортом в район учения. Участие в маневрах принимают 150 военнослужащих и десятки единиц военной техники. Расчеты зенитных ракетных комплексов БУК и С-300 В будут поражать мишени, имитирующие крылатые ракеты и самолёты условного противника. На всех этапах создается сложная учебно-боевая обстановка.
# общество

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