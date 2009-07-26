В вузах второго потока прошли первые вступительные испытания

В нынешнем году в вузах второго потока как государственных, так и частных вступительные испытания пройдут с 26 по 30 июля.

За исключением заочной и вечерней формы получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве образования Беларуси.

К вузам второго потока относятся высшие учебные заведения государственной и частной формы собственности за исключением вузов МВД, МЧС, министерств обороны и культуры. Внутривузовские экзамены ожидают абитуриентов только по творческим дисциплинам (рисунок, музыка, танец, сочинение и др.), литературе и физической культуре. В ведомстве отметили, что программы вступительных испытаний были изданы и опубликованы за полгода до вступительной кампании, так что все вопросы и темы должны быть знакомы поступающим.

Планируется, что зачисление абитуриентов в вузах второго потока состоится с 1 по 6 августа. При поступлении обязательно учитывается средний балл документа об образовании. Так что зачисление абитуриентов в вуз на обучение за счет средств бюджета и на условиях оплаты на места по всем формам получения образования проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании.

Всего в белорусские вузы на бюджет и платное отделение планируется принять 94,2 тысячи человек. В 2009 году прием абитуриентов осуществляют 53 вуза: 43 государственной и 10 частной формы собственности.