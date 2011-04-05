В вузах Беларуси стартовало профессионально-психологическое собеседование для абитуриентов

На первый взгляд — ничего страшного. Пришел, ответил, победил. Только вопросы, как показывает практика, сложнее ожидаемых.

Да и после теста с пристрастием многие абитуриенты понимают: выбрали не ту специальность. Только в прошлом году профессионально-психологическое собеседование не прошло более полусотни человек. Таким образом, вопрос «быть или не быть» решился сразу.

Профессиональная комиссия тестирует будущего следователя. Обращают внимание на жесты и на реакцию Евгении. Вопросы и серьезные, и с юмором. Например, кто возглавляет МВД Беларуси, и как зовут главных героев сериала «Улицы разбитых фонарей»?

На каждого абитуриента — 10 минут. Этого времени экзаменаторам достаточно, чтобы увидеть интеллект и творческий подход. Но самое главное, чтобы все эти качества соответствовали выбранной профессии. С будущими дипломатами говорят на английском, а журналистов — гоняют по «Закону о СМИ». Оценку дает профессиональная комиссия. Последнее слово за психологом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тест на профессионально-психологическую пригодность пройдут более 13 тысяч абитуриентов. В списке: будущие управленцы, таможенники, правоведы, дипломаты и журналисты. В этом году, в отличие от прошлого, дипломатия дипломатично отошла на второй план. Лидер среди специальностей — государственное управление и право.

Игорь Ганчеренок, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Государственный служащий — это принципиально важная специальность, которая требует такого отбора абитуриентов, чтобы не государство, ни сам гражданин не пожалел об этом.

Собеседование продлится до конца месяца. Положительная рекомендация комиссии позволит дальше бороться за место под университетским солнцем. К отказу психологи советуют относиться философски: возможно, другая профессия откроет еще более широкие горизонты.