В вузах Беларуси последний день приема документов на платную форму обучения

В государственных и частных вузах Беларуси 9 августа - последний день приема документов на платную форму обучения дневного и заочного отделений. Стоимость обучения составит $800-1800 в год. Подготовительные отделения, заочная и дистанционная формы обучения обойдутся дешевле - от $300 в год. Стоимость обучения напрямую зависит от специальности и формы обучения. Напомним, что для оплаты первого высшего образования, получаемого в государственных вузах и высших учебных заведениях потребительской кооперации и Федерации профсоюзов Беларуси, абитуриенты могут воспользоваться льготными кредитами "Беларусбанка".