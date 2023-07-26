В вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания

Новости Беларуси. Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси для получения высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе начинаются сегодня, 26 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Университете гражданской защиты МЧС они продолжатся до 28 июля, здесь тестирование – один из этапов, необходимый для зачисления. На военном факультете Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы определено два дня – 28 и 29 июля.