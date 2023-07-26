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В вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания

26 июля 2023 06:52
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Новости Беларуси. Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси для получения высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе начинаются сегодня, 26 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания-1

В Университете гражданской защиты МЧС они продолжатся до 28 июля, здесь тестирование – один из этапов, необходимый для зачисления. На военном факультете Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы определено два дня – 28 и 29 июля.

В вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания-4

В БГУ их организуют на пяти факультетах вуза и Международного государственного экологического института имени Сахарова по девяти учебным дисциплинам. Задание по рисунку и композиции, творческое сочинение – у всех абитуриентов равные возможности себя показать. В большинстве вузов такие экзамены пройдут по 2 августа.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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