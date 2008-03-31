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В Вооруженных Силах - второй этап внезапной проверки боеготовности

31 марта 2008 10:47
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На Обуз-Лесновском полигоне проходит тактическое учение подразделений 120-й механизированной бригады. Военные отрабатывают способы борьбы с незаконными вооруженными формированиями и обеспечения правопорядка в зоне условного конфликта. Отрабатывается и взаимодействие с пограничной службой, милицией и местной властью.

В Гродненской области в маневрах участвуют подразделения 6-й механизированной бригады. Из запаса призвано несколько сотен военнослужащих. Сейчас они готовят технику к тактическому учению, которое пройдет на Гожском полигоне в начале апреля.
# общество

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