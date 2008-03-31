В Вооруженных Силах - второй этап внезапной проверки боеготовности

На Обуз-Лесновском полигоне проходит тактическое учение подразделений 120-й механизированной бригады. Военные отрабатывают способы борьбы с незаконными вооруженными формированиями и обеспечения правопорядка в зоне условного конфликта. Отрабатывается и взаимодействие с пограничной службой, милицией и местной властью.



В Гродненской области в маневрах участвуют подразделения 6-й механизированной бригады. Из запаса призвано несколько сотен военнослужащих. Сейчас они готовят технику к тактическому учению, которое пройдет на Гожском полигоне в начале апреля.