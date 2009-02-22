В вооруженных силах начался новый учебный год

Там в результате взрыва по последним данным погибло более семидесяти человек. Трагедия произошла в провинции Шаньси на севере страны.
Ей принадлежал упавший Ан-12. Об этом нам сообщил сотрудник посольства республики Беларусь в Египте.
Сразу два случая укуса паукообразных зафиксированы в Бресте. Список пострадавших открыли дачники и 4-летний ребенок.
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