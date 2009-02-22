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В вооруженных силах начался новый учебный год

22 февраля 2009 14:53
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Новобранцы уже осваивают свои армейские специальности. Наиболее популярные, в то же время и самые сложные – военная разведка и связь.
# общество

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