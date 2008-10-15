В Вооруженных Силах началось масштабное учение «Осень - 2008»

Это заключительный этап подготовки белорусской армии в 2008 году.

Сегодня в первый день учения войска готовились к ведению оборонительной операции. На полигонах относительное затишье, работа кипит в штабах войск. По легенде учения Беларусь разделена на два государства. Основа конфликта - территориальные разногласия. Одна из сторон требует предоставить части другого государства право на самоопределение. Такой сценарий очень часто встречается в международной практике. Задача учения - рассмотреть весь комплекс политических, экономических и военных мер по сохранению территориальной целостности и обеспечению безопасности в государстве.

Активные действия ведут силы специальных операций. Эти подразделения впервые участвуют в учении как самостоятельный род войск. Вблизи Ивацевич они готовятся обеспечить безопасную работу аэродромного участка автомобильной дороги. Также сегодня десантники обеспечили выход автомобильной техники одного из соединений сухопутных войск в район учебных боевых действий.

А в Барановичах рамках учения на российские и белорусские летчики затупили на совместное боевое дежурство. Помимо реальной охраны воздушных рубежей летчики работают по целям имитирующим воздушных «нелегалов». Уже завтра действия войск станут более активными. На полигоне вблизи Бреста военнослужащие сухопутных войск и пограничник совместно выполнят несколько сложных боевых задач.

