В Вооруженных Силах Беларуси завершается второй этап учения "Осень-2008"

Белорусские и российские военнослужащие держат оборону и отражают удары с воздуха. Все теоретические наработки впоследствии войдут в концепцию строительства Вооруженных сил до 2020 года. Наблюдать комплексные оперативные манёвры начиная с сегодняшнего дня будут военные из Латвии, Литвы, Польши, России и Украины. Такое право экспертам даёт "Венский документ 1999 года" и региональные договорённости Беларуси с соседними государствами о дополнительных мерах доверия и безопасности.