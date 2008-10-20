Прямой эфир

В Вооруженных Силах Беларуси завершается второй этап учения "Осень-2008"

20 октября 2008 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Белорусские и российские военнослужащие держат оборону и отражают удары с воздуха. Все теоретические наработки впоследствии войдут в концепцию строительства Вооруженных сил до 2020 года. Наблюдать комплексные оперативные манёвры начиная с сегодняшнего дня будут военные из Латвии, Литвы, Польши, России и Украины. Такое право экспертам даёт "Венский документ 1999 года" и региональные договорённости Беларуси с соседними государствами о дополнительных мерах доверия и безопасности.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 октября 2008 16:49

В Минске началось подключение жилого фонда к отоплению

20 октября 2008 16:48

Плохая погода внесла коррективы в уборочную компанию на Витебщине

20 октября 2008 16:47

В одном из хозяйств Брестской области корова родила теленка с четырьмя передними конечностями