В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности

Новости Беларуси. Чтобы объективно оценить происходящее на полигонах, штаб создает обстановку и ставит задачи, которые во многом являются неожиданными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Чтобы объективно оценить происходящее на полигонах, штаб создает обстановку и ставит задачи, которые во многом являются неожиданными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учебные боевые действия начались 26 января на всех крупных полигонах страны: Гожском, Обуз-Лесновском и под Борисовом.