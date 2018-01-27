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В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности

27 января 2018 12:04
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Новости Беларуси. Чтобы объективно оценить происходящее на полигонах, штаб создает обстановку и ставит задачи, которые во многом являются неожиданными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности-1

Учебные боевые действия начались 26 января на всех крупных полигонах страны: Гожском, Обуз-Лесновском и под Борисовом.

# общество # Военные учения # Фотофакт

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