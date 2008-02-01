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В Вооруженных Силах Беларуси начался новый учебный год

01 февраля 2008 11:47
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Главное в подготовке войск - оборона в современном вооруженном конфликте.

В военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны все учения пройдут в сложной радиоэлектронной обстановке, с использованием новейших средств автоматизации. Силы специальных операций продолжат совершенствовать навыки борьбы с разведывательно-диверсионными группами и незаконными бандформированиями.

В Сухопутных войсках будут учиться применять силы немедленного реагирования и быстрого развертывания, а также взаимодействовать с пограничниками и подразделениями территориальной обороны. Завершится учебный год масштабным военными манёврами, которые запланированы на осень.

# общество

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