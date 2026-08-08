Песни у костра, ночевки в палатках и искренний азарт на спортивных площадках. В Воложинском районе завершается молодежный фестиваль «Олимпия». На берегу Ислочи собрались 15 команд со всей страны – представители самых разных профессий: от заводчан и строителей до учителей и медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту большую и шумную встречу на природе в нынешнем сезоне приурочили к Году белорусской женщины и 65-летию первого полета человека в космос. Отсюда и тематика заданий турниров: пока одни маневрировали на байдарках и тянули канат, другие устраивали кулинарные поединки, превращали палаточные лагеря в космические станции и, впервые в истории слета, выбирали «Мисс Олимпию». Нашлось время и для серьезных разговоров – участники пообщались с авторитетными спикерами.

Наталья Климчук, первый секретарь Волковысского районного комитета ОО «БРСМ»:

Мы замечательно провели три насыщенных дня. Диалоговые площадки, диалоговая площадка с министром. Наша молодежь прям с вдохновением шла на эти локации. Полоса препятствий, ориентир-шоу и разные виды спорта, в которых участвовала наша команда, у нас неплохие результаты.

Александр Давыдовский, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Это такая маленькая жизнь, это тимбилдинг для людей, когда приезжают, выдыхают, отстраняются от своих рутинных задач, своих бытовых каких-то проблем. У нас самые лучшие участники, у каждого свой лагерь, у каждого свое наполнение. И каждый хочет, конечно же, завоевать призовые места в этом фестивале. Здесь не было официальных докладов – только живой обмен опытом. За три дня участники успели и делом себя показать, и набраться новых идей для своей основной работы.

Надежда Бондарь, диспетчер ОАО МЗКТ:

Для меня, наверное, самым запоминающимся был сплав на байдарках. Потому что это такой драйв, экстрим, который там был с этими ведрами, веслами. Столько поддержки ребята получали.