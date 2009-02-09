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В Воложинском районе в момент передачи пакета с наркотиком задержаны двое белорусов и гражданин Литвы

09 февраля 2009 17:48
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Полкилограмма порошка иностранец с дочерью пытался продать наркокурьеру из Гродненской области. Сделку назначили на автобусной остановке. Однако передать товар на 40 тысяч долларов не смогли: вмешались оперативники. Сейчас партия в 500 граммов изъята и отправлена на экспертизу. Продавцов и покупателя взяли под стражу. Во время обыска, у зарубежных наркосбытчиков обнаружили медицинские весы. Оперативники не исключают, что подозреваемые причастны к крупным поставкам героина из Прибалтики.
# общество

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