В Воложинском районе в момент передачи пакета с наркотиком задержаны двое белорусов и гражданин Литвы

Полкилограмма порошка иностранец с дочерью пытался продать наркокурьеру из Гродненской области. Сделку назначили на автобусной остановке. Однако передать товар на 40 тысяч долларов не смогли: вмешались оперативники. Сейчас партия в 500 граммов изъята и отправлена на экспертизу. Продавцов и покупателя взяли под стражу. Во время обыска, у зарубежных наркосбытчиков обнаружили медицинские весы. Оперативники не исключают, что подозреваемые причастны к крупным поставкам героина из Прибалтики.