В войсковой части 3214 прошло торжественное собрание, посвященное закрытию смены лагеря «Доблесть»

Юные воспитанники получили награды и подарки. В войсковой части 3214 прошло торжественное собрание, посвященное закрытию заключительной смены летнего военно‑патриотического лагеря «Доблесть». Для ребят это был не просто отдых: они учились самостоятельности, получали навыки строевой и огневой подготовки, знакомились с армейским укладом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие военно‑патриотические лагеря помогают молодежи почувствовать сопричастность к судьбе страны. На мероприятии присутствовали представители внутренних войск и профсоюзов. В приветственном слове отмечено: для организаторов это серьезная ответственность – сделать так, чтобы дети не только отдохнули, но и стали более собранными, дисциплинированными, почувствовали силу единства и важность защиты Родины. Как подчеркнуто, патриотическое воспитание – это ежедневная работа, а не разовые мероприятия.

Затем наградили военнослужащих, которые активно помогали в организации детского быта и досуга. Особенным моментом стало вручение подарков воспитанникам клуба «Рысь» от благотворительного фонда «Молодая Гвардия» в рамках акции «Собери портфель школьнику». Завершился праздник выступлением артистов ансамбля песни и танца внутренних войск. Для ребят прозвучали «Гимн ВПК» и «Марш патриотов Беларуси и России».