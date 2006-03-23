В Военной академии будет создан факультет Генерального штаба Вооруженных Сил

Глава белорусского государства 22 марта подписал указ № 178, которым внес дополнения и изменения в Устав Военной академии Республики Беларусь.Для выполнения Плана строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь на 2006-2010 годы в Военной академии в апреле 2006 года должен быть создан факультет Генерального штаба Вооруженных Сил. С октября 2006 года на этом факультете начнется подготовка военных кадров оперативно-стратегического звена и повышение уровня подготовленности должностных лиц государственных органов и других организаций в области военной безопасности и обороны государства. Создание факультета Генерального штаба Вооруженных Сил позволит сформировать национальную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов военного профиля и должностных лиц госорганов и других организаций, сообщают в пресс-службе военного ведомства.