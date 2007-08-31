В Военной академии Беларуси уже почти месяц кипит учеба

Огневая, физическая и строевая подготовка, тактика. Первый месяц учебы в военном вузе, пожалуй, самый сложный!

Но дело вовсе не в учебной нагрузке. Прежде чем учиться командовать, здесь нужно научиться подчиняться. А это зачастую дается гораздо сложнее, чем решение дифференциальных уравнений. Несмотря на трудности, желающих получить армейскую профессию меньше не становится. Среди юношей в этом году самой популярной оказалась специальность офицера-разведчика.

Уже 2 сентября первокурсники примут военную присягу и станут полноправными курсантами военного вуза. По словам преподавателей, скучать будущим офицерам не придется и впредь. Их учеба будет весьма насыщенной. Она будет в равной степени включать хорошую предметную и обширную практическую подготовку.

