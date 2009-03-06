В водопроводе посёлка Полыковичи Могилёвского района воды нет почти три месяца

За это время местные жители не только научились одалживать ее друг другу, но и добывать из снега и сосулек.

Из соседнего хозяйства ее привозят раз в день – с 12-ти до 3-х часов дня. Около 5 тонн на весь посёлок. Суббота, воскресенье – выходной. Приготовить еду, помыться, напоить скот. На всех благословенной жидкости иногда не хватает.

На крайние меры здешние жители идут, когда водовозы до посёлка не добираются. Вот и вчера их прождали дотемна. Но машина так и не пришла.

Новую водонапорную башню в Полыковичах начали строить совсем недавно. До этого были два месяца передачи водопроводных сетей из ведомства местного СПК под крыло коммунальных служб.

Эта вода должна ещё пройти химические анализы в санэпидемстанции на пригодность к употреблению. На такую процедуру требуется, как минимум, три дня. Так что пока в Полыковичах запасаются водой привозной.

