В Витебском зоопарке у павлина начался весенний брачный период

Несмотря на то, что уже середина декабря, он до сих пор прогуливается по открытой территории зоосада, прекрасно себя чувствует в таких погодных условиях.Работники зоосада заметили, что павлин предпочитает красоваться у летнего домика, где недавно поселилась молодая самка. Специалисты рассчитывали познакомить пару, как и положено, весной. Однако павлин уже заприметил подругу и гуляет только под ее окнами. Свои чувства он выражает, разворачивая перед нею необыкновенной красоты хвост и издавая характерные для брачного периода звуки.