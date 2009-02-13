В Витебском зоопарке прооперировали льва

Пятичасовую операцию провели витебские ветеринары. 22-летний лев Ригус приходит в себя после наркоза.

Ветеринарные врачи ампутировали царю зверей ногтевые фаланги. В природе львы стачивают когти о твердую поверхность, в условиях зоопарка животное этого не делало. В итоге - испытывало острую боль при каждом шаге.

Четыре с половиной часа длилась операция. Сейчас Ригус постепенно отходит от наркоза. Чтобы обезопасить ветеринаров, льва поместили в клетку. Снаружи находились только лапы животного, на которых хирурги и проводили операцию.

Помощь льву хоть неотложная, но плановая. Ригус уже не первый год страдал от вросших в мягкие ткани когтей. В естественных условиях когти львов стачиваются при ходьбе. Малоподвижный образ жизни в зоопарке заставил прибегнуть к «хирургическому маникюру».

К операции начали готовиться задолго. Ригусу уже 22 года. По человеческим меркам – больше ста лет. В таком возрасте хирургическое вмешательство для жизни рискованно.

Хирург Михаил Леонидович сам лев по гороскопу. Волнуется за своего пациента - впервые витебские ветеринары самостоятельно прооперировали царя зверей.

После операции Ригусу необходим особый уход. Ветеринары будут навещать его ежедневно. А сотрудники зоопарка позаботятся о диетическом питании.