В Витебском отделе жилищно-коммунального хозяйства приемный день у начальника – всего раз в месяц

И, тем не менее, посетители и в эти часы остались без внимания.

Геннадий Кротов уже два года пытается решить квартирный вопрос. После развода дочь с маленьким внуком оказались под угрозой выселения из служебной квартиры. За защитой пенсионер обратился в сельсовет. Однако решение проблемы для жителя бывшего военного городка оказалось окутано военной тайной.

- Подошел к местным к сельсовету, в частности к председателю Петровой, объяснил ситуацию, она сказала, что никто не имеет права выгнать на улицу, но никаких мер не приняла, - рассказал телеканалу СТВ Геннадий Кротов, житель д. Боровка.

Вот уж поистине приемный день. Посетителей встречают даже на улице. Пока мы беседуем с Геннадием Владимировичем, к нам подходит председатель местного сельсовета. Говорит, вниманием здесь никого не обделяют. Иногда лишь адресуют некоторые вопросы компетентным органам.

- Недовольные будут всегда, потому что это люди. По определенным моментам жизненным некоторые могут пройти мимо чего-то, некоторые нет, но это нормально, сейчас существующее законодательство дает нам право, если человек обращается в сельсовет, но это не является нашей компетенцией, то мы отправляем его заявление в ту организацию, которая должна рассматривать данный вопрос, - говорит Ольга Петрова, председатель Боровского сельского исполнительного комитета.

С местными проблемами – к местной власти. Так работают в Чашникском райисполкоме. Для обратной связи с населением здесь создали сектор по работе с обращениями граждан. Квалифицированные специалисты с юридическим образованием ежедневно без обеда принимают всех желающих. А там где заканчиваются границы компетенции, но необходима помощь, в силу вступает закон человечности.

- Есть, конечно, какие-то личные проблемы. Вот например, пришла женщина, у нее погиб в России сын, ну надо было помочь, организовали, подключили коммерсантов и сельский совет, нашли транспорт, потому что надо же людям в таких ситуациях помогать, - говорит Татьяна Леготина, управляющая делами Чашникского райисполкома.

Я к начальнику пойду, пусть он мне поможет! Оказывается, на диалог с чиновником можно рассчитывать не всегда. В Витебске вне зоны доступа оказался целый отдел ЖКХ.

Кабинеты управления жилищно-коммунального хозяйства посетителям приходится брать штурмом. Без разрешения руководства внутрь нашу съемочную группу не впустили. При этом на двери начальника черным по белому: приемный день – первая среда каждого месяца с восьми до двенадцати и с двух до пяти. Как видно, стрелка часов уже давно перешагнула обеденное время.

Время идет, а начальника все нет. В компетенции этого отдела вопросы по водоснабжению, газификации, транспорту и связи. Вот только связь с руководством отдела – односторонняя.

Пока не попавшие на прием посетители будут слышать «приходите завтра», «на завтра» будет откладываться и дебюрократизация.

