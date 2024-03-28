В Витебской области задержали 19 браконьеров. Для охоты на медведя они использовали вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчин также обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Их обнаружили при обысках по месту жительства подозреваемых. Вещественные доказательства оперативники изъяли. Это не только ружья, но и специальные приспособления, а также автотранспорт.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Установлена причастность к незаконной охоте в Витебской области. На протяжении длительного времени, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), в ходе которой был добыт внесенный в Красную книгу бурый медведь.