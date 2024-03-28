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В Витебской области задержали 19 браконьеров

28 марта 2024 13:48
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В Витебской области задержали 19 браконьеров. Для охоты на медведя они использовали вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области задержали 19 браконьеров-1

Мужчин также обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Их обнаружили при обысках по месту жительства подозреваемых. Вещественные доказательства оперативники изъяли. Это не только ружья, но и специальные приспособления, а также автотранспорт.

В Витебской области задержали 19 браконьеров-4

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Установлена причастность к незаконной охоте в Витебской области. На протяжении длительного времени, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), в ходе которой был добыт внесенный в Красную книгу бурый медведь.

В Витебской области задержали 19 браконьеров-7

Задержание браконьеров провели сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз».

# Милиция Беларуси # общество

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