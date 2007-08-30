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В Витебской области возвели понтонный мост

30 августа 2007 18:25
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В райцентре Дубровно всего за три дня был возведён понтонный мост через реку Днепр. Его длина 110 метров, а ширина 4 метра. По наплавному мосту может ходить и легковой и грузовой транспорт, предусмотрена и пешеходная зона. Понтонный мост простоит на Днепре до первых осенних морозов. Вновь установят его лишь после весеннего ледохода. Необходимость в новой переправе в городе возникла в связи с аварийным состоянием стационарного моста. Уже в ближайшее время его закроют на реконструкцию.
# общество

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