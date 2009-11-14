В Витебской области возродили старинные свадебные обряды

На «Вясельны фэст» в Дубровно приехали этнографические коллективы со всего региона. И каждый со своими обычаями и традициями.

Такого приёма на крыльце ЗАГСа эта пара явно не ожидала. В качестве гостей молодым на свадьбах бывать приходилось, но там дело ограничивалось обычной регистрацией брака и застольем. А здесь официальные речи регистратора чередуются с народными напевами.

Свежеиспечённым супругам Политовым повезло. Их свадьба совпала с «Вясельным фэстам» – конкурсом старинных свадебных обрядов. «Драть зайца». Звучит зловеще, а на деле – веселая перепалка свата c соседями.

Обрядов много, обряды разные. Есть шутливые, а есть и исполненные жизненного смысла. Многие из них не только молодёжи, но бывает и зрелому поколению не до конца понятны.

Правда, в последние годы старинные традиции возвращаются. По крайней мере, в райцентрах. В Дубровно, например, народный коллектив на свадьбе, почти такой же важный атрибут, как обручальные кольца. А ещё кортеж из нечётного количества машин, авто невесты – желательно белого цвета и семь мостов по дороге к застолью.

Вкупе со старинными обычаями так, возможно, и будет скоро выглядеть современная свадьба.