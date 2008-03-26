В Витебской области восстановлено электроснабжение

Сегодня ночью, из-за сильного снегопада и ветра без электричества остались 7 районов. Обесточены 50 населенных пунктов и 13 ферм. Десятки трансформаторных подстанций и высоковольтных линий вышли из строя. В большинстве районах области выпала 2-х декадная норма осадков, а в Верхнедвинском - месячная норма. Восстановительные работы велись с самого утра. 9 аварийных бригад устраняли перебои в электроснабжении. Уже в ближайшие дни по области синоптики прогнозируют улучшение погоды.