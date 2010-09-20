В Витебской области собрали первый урожай льна, выращенного по французской технологии

Сейчас аграрии подводят итоги эксперимента. Специалисты сравнивают собранный урожай, чтобы определить какие новшества из нормандских технологий целесообразно использовать для улучшения качества сырья.

Все познается в сравнении. Что лучше для белорусских льноводов: французская или собственная технология по выращиванию льна? Чтобы ответить на этот вопрос выбрали два абсолютно одинаковых поля. Одно засеяли французским сортом «Дракар» . Второе – белорусским «Блакитом».

Работали французские специалисты по своим методикам: сами выбирали землю, вносили зарубежные удобрения, убирали своей же техникой. В остальное время процесс льноводства был интерактивным. Каждые два дня во Францию по интернету белорусы отправляли фотографии всходов.

Предварительный вердикт французского эксперимента – сырье могло бы быть и лучше. Правда, окончательные точки над i поставит переработка. Без французских специалистов к ней не приступят.

Наталья Зайцева, начальник производства Дубровенского льнозавода:

Мы заготовили 53 тонны средним номером 1.12. Сырье выросло, конечно, качественное, хорошее. Сейчас мы его сложили под шахой. И будет лежать на хранении в течение месяца, а потом будем производить переработку и сравнивать со своими белорусскими сортами и другими импортными.

Если сравнивать урожайность , то французский лен на белорусской земле дал столько же центнеров с гектара, как в самой Франции. Белорусский – меньше. Зато по качеству лучше. Зарубежная технология оказалась не адаптирована под особенности почвы и климата в Беларуси.

Анатолий Босенков, директор Дубровенского льнозавода:

Просто так ,чисто механически, перенести всю французскую технологию на наши поля, конечно, это не годится. Мы увидели, что положительное. Мы увидели, что отрицательное».

Среди плюсов французского сорта – устойчивость к полеганию и болезням и раздельный способ уборки. Так выход льноволокна выше. Минус – переизбыток азота. Наша почва и так богата минералами.

Татьяна Королева, главный агроном Дубровенского льнозавода:

Переизбыток азота привел к тому, что лен полег. Соответственно, надо было ретенданты применять. Ретенданты применяли дважды. Вот это снизило качество волокна. Излишек гербицидов. Когда мы вносим лишнее, это вредит качеству волокна. Нужно как можно меньше применять гербицидов и вообще всех ядохимикатов.

Работу над ошибками французы собираются провести в следующем году. С удовольствием соглашаются на эксперименты и белорусские агрономы. Совместными усилиями они надеются найти оптимальный вариант для выращивания северного шелка.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания «СТВ», Витебская область.