В Витебской области смоделировали различные ситуации, возможные в ходе голосования на президентских выборах

Такие тренинги пройдут не только в северном регионе, но и по всей стране.

Рвущийся голосовать дебошир – на самом деле член избирательной комиссии. Такой предвыборный «спектакль» в нескольких актах подготовили в Толочине районные избиркомы. Таким образом здесь на практике готовятся к важнейшему политическому событию. Все как на предстоящих выборах: даже наблюдателей пригласили.

По сути, тренинг – генеральная репетиция выборов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Его участники рассмотрели все форс-мажорные ситуации. Например, я избиратель, гражданин Прибалтики и в паспорте у меня вид на жительство в РБ. Имею ли я право голосовать здесь? Участники семинара готовы и к такому повороту событий.

Член избирательной комиссии:

Так как вы гражданин Республики Литва и у вас только вид на жительство в РБ, то вы в выборах Президента Республики не имеете права участвовать.

Для обладающих же избирательным правом белорусов главное – правильно заполнить бюллетень. А для членов комиссий – знать избирательный кодекс как таблицу умножения.

Владимир Цурко, председатель участковой избирательной комиссии:

Прежде всего, конституция и избирательный кодекс должены находиться на столе у председателя. И председатель должен разбираться в этих законах.

Моделировали не только фрагменты выборов. В деталях «прогнали» весь процесс. От досрочного голосования до подсчета бюллетеней.

Зинаида Шныркевич, секретарь участковой избирательной комиссии:

Сначала у нас идут бюллетени, по которым голосовали на досрочных выборах. Потом, которые на дому, а потом уже во время выборов. И мы очень быстро это подсчитываем.

Всех возможных на выборах ситуаций в кодексе не пропишешь. Их подсказывает сама жизнь. Многие участники тренинга не первый раз в составе избирательных комиссий. Как работать с прессой, например, уже знают.

Людмила Лемешева, руководитель тренинга:

Это рекомендация Центральной избирательной комиссии, которая являлась, естественно, для нас основанием. Конечно, исходя из своего опыта дополняли какие-то новые ситуации, с которыми сталкивались в процессе предыдущих выборов.

До 10 декабря такие тренинги пройдут во всех городах и райцентрах региона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, таким образом готовиться к выборам избиркомы будут по всей стране.