В Витебской области рассмотрели проект бюджета и прогнозные показатели на 2024 год

Промышленность, транспорт, развитие строительного комплекса, ЖКХ и дорожного хозяйства. Прогнозные показатели и проект бюджета Витебской области на 2024 год рассмотрели на заседании комиссии областного Совета депутатов и облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла и об инвестиционной программе, развитии системы водообеспечения, капитальном ремонте жилфонда. Обсудили подготовку к областному празднику тружеников села «Дожинки», который примут Бешенковичи.