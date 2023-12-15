В Витебской области рассмотрели проект бюджета и прогнозные показатели на 2024 год
Промышленность, транспорт, развитие строительного комплекса, ЖКХ и дорожного хозяйства. Прогнозные показатели и проект бюджета Витебской области на 2024 год рассмотрели на заседании комиссии областного Совета депутатов и облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь шла и об инвестиционной программе, развитии системы водообеспечения, капитальном ремонте жилфонда. Обсудили подготовку к областному празднику тружеников села «Дожинки», который примут Бешенковичи.
Галина Унукович, председатель Бешенковичского районного исполнительного комитета:
Планируется вторая очередь капитального ремонта, модернизации первой школы. Хотелось бы провести работы по реконструкции детско-юношеской спортивной школы, городского стадиона. Также ряд других объектов, в том числе и центральной районной больницы, физиотерапевтическое отделение, объектов культуры, Дома культуры, библиотек.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Приведение в порядок наших малых населенных пунктов, таких как Подсвилье Глубокского района, Воропаево Поставского района – сегодня все эти вопросы будут поставлены на контроль, потому что стоит задача в следующем году привести эти населенные пункты в порядок. Не надо забывать, что мы в следующем году принимаем и Форум регионов, поэтому будем опять обращать внимание и на нашу областную столицу, и на города Полоцк, Новополоцк.
Участники заседания обсудили работу промышленного комплекса региона. В 2023 году объем производства по сравнению с прошлым вырос на 11 %. Создано более 40 предприятий.