В Витебской области простились с ксендзом Юозасом Булькой

В деревне Мосар прошли святая месса и похороны. Известный в Беларуси католический священник ушел из жизни 9 января. Ему было 84.

Долгие годы он служил в Мосарском приходе Витебской епархии, призывал жителей к здоровому образу жизни и по собственной инициативе создал в деревне зону трезвости. Эта работа длилась несколько десятков лет. Сначала при костеле святой Анны был организован единственный в своем роде антиалкогольный музей, потом появилась аллея трезвости.

В 2006 году указом Президента Беларуси ксендз Юозас Булька за укрепление духовных ценностей и пропаганду здорового образа жизни был награжден медалью Франциска Скорины.