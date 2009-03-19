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В Витебской области открылся Международный бизнес-форум

19 марта 2009 11:57
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Для представителей деловых кругов из 20 стран витебчане подготовили около 150 проектов. Большинство из них – по созданию предприятий, новых рабочих мест в малых городах и селах области. Потенциальным инвесторам предложат разработки по выпуску импортозамещающей и инновационной продукции, использованию вторичных и местных ресурсов, энергосбережению и развитию инфраструктуры туризма и отдыха. Например, в Поставах предполагается наладить производство черепицы и тротуарной плитки из отходов пластика. Потенциальные деловые партнеры посетили предприятия свободной экономической зоны "Витебск" и подписали уже свыше 40-ка договоров о дальнейшем сотрудничестве.
# общество

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