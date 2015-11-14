В Витебской области обнаружен танк КВ-1, пролежавший в болоте почти 75 лет

Новости Беларуси. Витебская земля раскрывает тайны Великой Отечественной войны. В Сеннинском районе развернулась целая операция по спасению боевой машины. Здесь из болота пытаются поднять тяжелый танк Клим Ворошилов, или, как его еще называют, КВ-1.

Это первая подобная находка в Беларуси. Без преувеличения – сенсационная. Танк почти 75 лет провел в болоте. Пока удалось поднять только башню боевой машины. На это потребовалось несколько суток.

Дмитрий Никифоров, руководитель группы поиска фонда помощи воинам-интернационалистам «память Афгана»:

По предположению, находится корпус на глубине более трех метров. Щупом удается нащупать металлический предмет. Пока это предмет, по предположению, корпус.

После того, как из земли будут извлечены все элементы, танк отправят на реконструкцию. Единственный сохранившийся на территории Беларуси КВ-1 станет музейный экспонатом. Специалисты обещают вдохнуть жизнь в боевую машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.