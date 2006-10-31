В Витебской области найдены останки мамонта

При разработке карьера Стражево в Дубровенском районе Витебской области была обнаружена необычная находка. Машинист погрузчика извлёк из земли три фрагмента бивня и позвоночную кость, предположительно принадлежавшие мамонту.

Об анатомической находке рабочий сообщил в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Останки доставили в Витебский областной краеведческий музей. Специалисты кафедры анатомии Витебской академии ветеринарной медицины определили, что останки принадлежат мамонту. Однако анатомическая принадлежность костей самого распространённого представителя ледникового периода выяснена не до конца. Для её подтверждения предстоит ещё одна экспертиза.

Последнее поступление костных останков мамонта в музей производилось в 1982 году. Тогда в Ратушу разработчики карьера передали 36 экспонатов, среди которых имелись кости, зубы и бивни мамонтов. Все останки были обнаружены вблизи Витебска, на берегу Западной Двины.