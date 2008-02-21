В Витебской области на станции "Орша-Восточная" прошли учения

Сценарием была предусмотрена авария на железнодорожном переезде. Столкнулись пассажирский и товарный составы, в результате 25 человек оказались заблокированными в горящем вагоне.

По прибытии на место сотрудники МЧС обнаружили течь из цистерны с аммиаком. Облако ядовитого вещества распространяется быстро, однако спасатели сработали еще быстрей.

Готовность спасателей специалисты оценили высоко. Обошлось без жертв, а чрезвычайную ситуацию удалось ликвидировать в рекордно короткие сроки. Это еще один показатель слаженной работы всех спецслужб.

Сотрудники МЧС пока не спешат сворачивать штаб по ликвидации аварии. Ближайшие сутки спасатели будут проводить работы по нейтрализации газовоздушного облака аммиака. Последняя вводная завершится со стабилизацией экологической обстановки на месте ЧП.

