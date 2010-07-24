В Витебской области из-за жары урожай собирают уже ночью

Чтобы уложиться в срок, хлеборобы используют любую возможность. На Витебщине, к примеру, жатву под палящим солнцем сменили на труд при свете луны. В это время и воздух свежее, да и зерновые можно убирать до первой росы.

Даже с наступлением темноты не прекращается уборка урожая в Сенненском районе. Ночью зерновые можно убирать до первой росы. Вот аграрии и используют любую возможность скорее убрать драгоценный урожай. А учитывая аномальную жару, ночью комбайнерам работать даже легче, чем днем.

В темноте за штурвалом комбайна Александр чувствует себя не менее уверенно, чем днем, так же как и его племянник Евгений. Специально для ночного вождения семейный экипаж оставляет высокорослые хлеба – озимые рожь и пшеницу.

Рабочий день у «комбайнеров-полуночников» начинается в пять утра. Завтрак, обед и ужин в поле. Даже от полуденной сиесты отказываются. На сон всего несколько часов остается.

Молодой агроном хозяйства — студент Горецкой сельхозакадемии — тоже «за» ночную смену. Пока погода позволяет, а у комбайнеров есть желание работать, убирать можно до первой росы.

Перестроились на ночной ритм работы и на зернотоку. Допоздна принимают намолоченное зерно всем миром. Здесь и врачи, и ветеринары, и учителя.

Екатерина Рябушко, директор Белецкой средней школы Сенненского района:

Все с большим желанием работаем, помогаем совхозу. Они нам помощь оказывают, а мы — им. Работают наши школьники, работаем и мы с коллективом.

Работа в темное время суток «светит» хлеборобам местом на районной доске почета. Но работают ли комбайнеры под палящим солнцем или под звездным небом, главное — результат.