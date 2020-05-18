В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Профильные больницы переходят в обычный режим работы

Новости Беларуси. В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Позитивная динамика прослеживается и в самом областном центре – снижение чуть более, чем на 40 %.

Так, почти месяц в хирургическом корпусе онкодиспансера принимали пациентов с пневмониями и коронавирусом. Теперь учреждение полностью вернулось к своим прямым обязанностям.

Алексей Обухов, заместитель главного врача по хирургии Витебского областного клинического онкологического диспансера:

С завтрашнего дня мы начинаем хирургическую онкологическую помощь в полном объеме. Ежедневно будет у нас проводиться до 30 операций. И все пациенты, которые ожидали последние три недели своей очереди, они все будут прооперированы.

Для того, чтобы предупредить вторую волну заражения, естественно, необходимы некоторые эпидемиологические мероприятия, которые будут проводиться в нашем диспансере.

У нас будет запрещено посещение родственниками. Сейчас, в эпоху мобильной связи, все могут пообщаться по мобильному телефону. Будет ограничено передвижение пациентов между отделениями, между палатами. И, естественно, будет сохранен масочный режим.