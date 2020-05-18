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В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Профильные больницы переходят в обычный режим работы

18 мая 2020 10:52
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Новости Беларуси. В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Позитивная динамика прослеживается и в самом областном центре – снижение чуть более, чем на 40 %. 

Все это позволяет возвращать больницы неинфекционного профиля в свой обычный режим работы.

В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Профильные больницы переходят в обычный режим работы-1

Так, почти месяц в хирургическом корпусе онкодиспансера принимали пациентов с пневмониями и коронавирусом. Теперь учреждение полностью вернулось к своим прямым обязанностям.

В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Профильные больницы переходят в обычный режим работы-4

Алексей Обухов, заместитель главного врача по хирургии Витебского областного клинического онкологического диспансера:
С завтрашнего дня мы начинаем хирургическую онкологическую помощь в полном объеме. Ежедневно будет у нас проводиться до 30 операций. И все пациенты, которые ожидали последние три недели своей очереди, они все будут прооперированы.

Для того, чтобы предупредить вторую волну заражения, естественно, необходимы некоторые эпидемиологические мероприятия, которые будут проводиться в нашем диспансере.

У нас будет запрещено посещение родственниками. Сейчас, в эпоху мобильной связи, все могут пообщаться по мобильному телефону. Будет ограничено передвижение пациентов между отделениями, между палатами. И, естественно, будет сохранен масочный режим.

В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Профильные больницы переходят в обычный режим работы-7

Приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями и в Витебскую областную больницу. На следующей неделе учреждение также вернется к работе по своему профилю – при условии сохранения позитивной динамики.

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# Коронавирус # общество # Алексей Обухов # Фотофакт

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