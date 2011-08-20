В Витебской области белорусские и немецкие волонтеры возводят эко-деревню для переселенцев из чернобыльской зоны

Для строительства жилья здесь используют только натуральные материалы.

Среди волонтеров нет профессиональных строителей. Но на месяц добровольцы из Беларуси и Германии перевоплотились в штукатуров и кровельщиков. Работают бесплатно. Главная награда для них – возможность быть полезными.

Лилу Вортелманн, волонтер (Германия):

Две нации работают вместе, и молодые, и пожилые люди. Все получается прекрасно. Мы вечерами общаемся, вспоминаем нашу историю.

Лилу – художница из Дюссельдорфа. Лепке из глины произведений искусства с удовольствием на время предпочла менее художественную работу.

Кто-то на благотворительной стройке проводит каникулы, кто-то – отпуск. Филипп с другом на заслуженном отдыхе рады поработать

Филипп Брун, волонтер (Германия):

Я счастлив, что моя помощь пригодилась здесь, в Беларуси. Мы приехали с другом. И нам в удовольствие здесь работать. Мы удивлены, насколько дружелюбные здесь люди и как гостеприимно нас приняли. Все прекрасно.

Технология возведения домов достаточно кропотливая. Зато не требует особых навыков. Потому волонтеры легко справляются.

Внутри почти достроенного дома уже чувствуется, что здесь и летом не жарко, и зимой будет тепло. Экожилище построено полностью из натуральных материалов. Деревянный каркас покрыт термошубой из щепы с глиной, а сверху все устлано своеобразными тростниковыми жалюзи, на которые осталось нанести еще один слой глины и можно приступать к отделке.

Свое будущее Геннадий из Брагина буквально строит своими руками. К проекту неспроста привлекают самих переселенцев. Так будущим хозяевам домов легче адаптироваться на новом месте.

Геннадий Душенин, волонтер:

Пригласили построить себе свое жилье, свой дом. Естественно, с семьей согласились, приехали сюда из г. п. Брагина. Здесь очень хорошо: и погода, и постройки, и люди.

Для строительства таких экопоселков выбирают самые чистые районы. Ранее аналогичный построили возле озера Нарочь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лепельщина – тоже особый край с множеством озер и Березинским заповедником. Потому семья Евгения, не задумываясь, одной из первых переехала сюда из Речицы.

Евгений Верескун, житель деревни Старый Лепель:

Выбрали этот район для переезда, потому что там была загрязнена чернобыльская зона. А здесь чисто.

В деревне Старый Лепель из 30 экологически безопасных домов построили уже 24. Многие волонтеры планируют вернуться в Беларусь поработать или даже погостить. На интернациональной стройке успели сдружиться с будущими новоселами.