В Витебской области аграрии не успевают завершить полевые работы

Последние полевые работы с первыми заморозками здесь только начались.

Дожди парализовали работу на две недели. Сегодня почва, подсохла, но немного. Тракторы вышли в поле на буксире.

Софья Воробьева, председатель СПК «Рубежница»:

Зачастую в хозяйстве остаются последними неубранными те участки, которые последними засевались весной, потому что было грязно. И самыми последними нам приходится их убирать осенью, потому что опять грязно.

В отставании труженики села винят погоду. За октябрь в области выпала пятимесячная норма осадков. Николай Григорьевич за 37 лет работы такого не припомнит. Говорит, не научились управлять природой. Теперь приходится разрываться между пахотой и уборкой кукурузы.

Николай Евсеенко, главный агроном СПК «Рубежница»:

Если раньше работало по 8 тракторов и выработка зяби в день достигала 50 га и больше, то сейчас у нас пашут только 3 трактора, а остальные 5 пришлось снять на другие работы.

В этом хозяйстве не видела плуга еще половина площадей. В целом по области вспаханы только три четверти земель, что на 20% ниже прошлогоднего уровня. А делать эту работу нужно в плюсовые температуры. Иначе – не на пользу будущему урожаю.

Николай Оленич, начальник управления растениеводства Витебского облисполкома:

Если весной пашешь тяжелые земли, они иссушаются и урожайность падает на 5-6 центнеров. Поэтому особенно на тяжёлых землях важна осенняя вспашка — даже если она чуть запоздала, это лучше чем весенняя.

Такая ситуация почти на всех полях региона. Планы аграриев размыли двухнедельные дожди. Наверстывать упущенное по непроходимым топям будет непросто. Но чем сложнее сезон, тем ценнее успех. Хозяйства надеются завершить все работы за несколько погожих дней, которые обещали синоптики.