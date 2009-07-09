В Витебской академии ветеринарной медицины появится специальность «тропическое животноводство»

На лекциях студенты узнают о биологических особенностях животных тропиков и субтропиков, о технологии производства сельхозпродукции и сохранении её в жарком климате.Знания по тропическому птицеводству пригодятся будущим ветеринарам в популярном сейчас разведении страусов. Экзотические пары появятся не только в расписании учащихся из Ливана, Ганы, Шри-Ланки, Бангладеш, Камеруна, но и белорусских студентов. Новый предмет поможет специалистам в работе за рубежом.