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В Витебской академии ветеринарной медицины появится специальность «тропическое животноводство»

09 июля 2009 06:39
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На лекциях студенты узнают о биологических особенностях животных тропиков и субтропиков, о технологии производства сельхозпродукции и сохранении её в жарком климате.Знания по тропическому птицеводству пригодятся будущим ветеринарам в популярном сейчас разведении страусов. Экзотические пары появятся не только в расписании учащихся из Ливана, Ганы, Шри-Ланки, Бангладеш, Камеруна, но и белорусских студентов. Новый предмет поможет специалистам в работе за рубежом.
# общество

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