В витебских лесах скоро появятся новые обитатели

60 оленей из Национального парка "Беловежская пуща" переедут в витебские леса.По 30 животных будут переселять в Лепельский и Островецкий лесхозы. Несколько копытных проходят веткарантин в специальных вольерах, другие же отправлены в новые места обитания. Их отселение из пущи связано с превышением численности. К примеру, ранее беловежские зубры и олени были отправлены в Березинский, Нарочанский и Припятский заповедники Беларуси, а также в заповедник Орловской области России.