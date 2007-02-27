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В витебских лесах скоро появятся новые обитатели

27 февраля 2007 12:51
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60 оленей из Национального парка "Беловежская пуща" переедут в витебские леса.По 30 животных будут переселять в Лепельский и Островецкий лесхозы. Несколько копытных проходят веткарантин в специальных вольерах, другие же отправлены в новые места обитания. Их отселение из пущи связано с превышением численности. К примеру, ранее беловежские зубры и олени были отправлены в Березинский, Нарочанский и Припятский заповедники Беларуси, а также в заповедник Орловской области России.
# общество

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