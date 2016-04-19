Новости Беларуси. В Витебске за дачу ложных показаний к административной ответственности привлекли мать полковника милиции. В отношении ее сына, одного из начальников РОВД областного центра, ранее было рассмотрено административное дело за пьяное вождение и создание аварийной ситуации. Тогда случайные свидетели, витебчане Артур и Алина, остановили нарушителя и отобрали у него ключи от машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Ярош, житель Витебска:

Понимаю, что он пьяный. После того, как я поближе к нему подошел, понял, что у него перегар, глаза. В машину залез, вытянул ключи. Он начинает говорить: «Да ты знаешь, кто я, да ты знаешь, что я». Я говорю: «Да мне все равно, кто ты».

Правда, при разбирательстве пожилая женщина, ехавшая в тот день вместе с выпившим сыном, заявила, что за рулем была она. А молодые люди, которые их задержали, выполняли не свой гражданский долг, а занимались дорожным вымогательством.

Лариса Сорокина, участник конфликта:

С полной ответственностью я заявляю, что за рулем была я, и будем подавать на обжалование. Я уже написала в Следственный комитет Республики Беларусь, в прокуратуру Республики Беларусь, в областной суд Витебска и прокуратуру Витебска.

Участникам конфликта было предложено пройти проверку полиграфом. Так называемый «детектор лжи» в правдивости слов свидетелей не усомнился. Сам же начальник РОВД и его мать от проверки отказались. И сейчас пытаются доказать свою правоту суде. Если им это не удастся, милиционера не просто лишат прав и вынудят уплатить штраф. Ему грозит увольнение из внутренних органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.